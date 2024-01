Cuore e cervello: il mix vincente per essere un leader nell'era digitale

Tra le aziende coinvolte, spiccano nomi illustri come Microsoft, Google, Cisco, Siemens, illimity, Webuild, e l'unicorno Scalapay, cofondato da Simone Mancini.

In conclusione, l'evoluzione della leadership nell'era dell'intelligenza artificiale si configura come un viaggio di trasformazione, dove i veri leader emergono non solo per le loro competenze tecniche, ma anche per la loro capacità di guidare con il cuore, mantenendo un impatto positivo su persone e società.

Il decalogo del leader ai tempi dell'AI

- sa integrare il lavoro fatto dalle persone con quello dell'intelligenza artificiale

- sa individuare il livello di urgenza della collaborazione persone-intelligenza artificiale

- sa stabilire il grado di importanza della collaborazione persone-intelligenza artificiale

- sa coinvolgere i collaboratori per valorizzarli e non per sostituirli

- sa sviluppare relazioni positive con i collaboratori

- a favorire il benessere dei collaboratori

- sa promuovere l'innovazione in azienda

- sa prendere le decisioni necessarie per sviluppare il business aziendale

- sa realizzare gli obiettivi aziendali nel rispetto delle regole e dell'etica professionale

- sa individuare gli ostacoli e agire con rapidità.