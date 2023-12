La Formula E diventa ancora piÃ¹ sostenibile con Bridgestone

L'accordo di fornitura con la FIA consente all'azienda di accelerare l'innovazione, fornendo valore in ogni fase del ciclo di vita dei suoi pneumatici, dalla produzione all'uso e al riciclo per la trasformazione in materie prime.

"Il motorsport per Bridgestone vuol dire passione.

Lo è sempre stato e sempre lo sarà.

Siamo entusiasti di essere il fornitore unico di pneumatici della FIA per la Formula E a partire dalla stagione 2026-2027", ha dichiarato Shu Ishibashi, Global CEO e Representative Executive Officer di Bridgestone Corporation.

Questo annuncio segna il ritorno ufficiale di Bridgestone in un Campionato del Mondo FIA dopo oltre dieci anni.

"Attraverso la propria passione per le corse e il desiderio di vincere, Bridgestone ha da sempre permesso alle auto, ai piloti e ai team di ottenere le migliori prestazioni in condizioni di gara e superare le sfide più impegnative, garantendo al contempo la massima sicurezza, sulla base del principio fondamentale 'i pneumatici portano la vita", ha sottolineato Ishibashi.