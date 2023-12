Libro: Imprenditori e Merge and Acquisition - Strategie, interlocutori e strumenti per valorizzare le quote azionarie

I tempi richiedono tuttavia una velocità diversa e agire per un salto definitivo del nostro mercato dei capitali lascerebbe un segno importante nella storia nazionale.

L'espressione M&A citata nel titolo potrebbe richiamare infatti a un nuovo lavoro dedicato ai temi più tecnici legati al processo di acquisto e cessione delle quote azionarie ? tema su cui peraltro esiste un'abbondante letteratura.

Ma la sorpresa è proprio qui: come afferma lo stesso Autore nelle pagine iniziali, l'aspetto tecnico di una delle transazioni più diffuse nel mondo dell'investment banking non è l'elemento che traina le operazioni e soprattutto non ne è il movente.



Ogni operazione ha una motivazione ben più profonda che si collega agli obiettivi dell'imprenditore e dell'impresa, alla strategia di chi decide di lasciare e di chi decide di crescere.

Per la prima volta, il tema delle operazioni di M&A viene visto scegliendo un'inquadratura completamente diversa, che non è quella dell'advisor o della banca ma quella dell'imprenditore che ha davanti a sé opzioni differenti e che ha la responsabilità (e il coraggio) di scegliere.

In questo mondo finanziario progressivamente più articolato dottrina e prassi spesso si concentrano sugli strumenti e i loro promotori, tralasciando ? o comunque collocando in secondo piano ? il punto di vista e le esigenze reali degli imprenditori che tuttavia sempre più spesso vengono sollecitati dalle proposte di investitori finanziari e altri soggetti strategici fortemente motivati nelle loro strategie di M&A e di consolidamento.

Inoltre molte volte, quando si presenta il tema della valorizzazione del patrimonio aziendale e delle quote azionarie, l'imprenditore rinuncia a un approccio coordinato e sistematico, preferendo reagire a sollecitazioni esterne piuttosto che adottare una strategia proattiva.