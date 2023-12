Black Friday 2023: cosa hanno acquistato i cittadini europei?

La categoria Fashion, pur mantenendo una posizione di rilievo, ha registrato una leggera diminuzione rispetto all'anno precedente.

Prodotti per la Casa e gli Elettrodomestici continuano a guadagnare terreno, registrando una crescita di 3 punti in tre anni.

Anche il comparto Salute & Bellezza ha ottenuto un punto percentuale in più rispetto al 2022.

Principali operatori del settore

Amazon si conferma come l'unico operatore presente nella top 5 di tutti gli Stati europei, classificandosi al primo posto in 5 Paesi su 9, tra cui Italia, Regno Unito, Germania, Irlanda e Austria.

Altri rivenditori che hanno registrato un notevole aumento della propria quota di mercato online durante il Black Friday in Italia sono Zalando, Unieuro, MediaWorld e Dyson.