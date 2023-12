I 5 principali trend che plasmeranno il data management nel 2024

Inoltre, ogni fornitore di servizi cloud cerca di risolvere i problemi relativi a dati e analytics in modo indipendente; tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni gestisce i propri dati in un ambiente multi-cloud.

Oggi, dunque, il concetto della cosiddetta "gravità" dei dati non è più attuale: ogni organizzazione con una strategia moderna necessita di data warehouse e di data lake multipli per soddisfare le proprie esigenze.

Ecco perché l'antigravità dei dati sarà la nuova norma nel 2024, con fattori come costi di replica e sovranità dei dati, normative locali e velocità di analisi ad accelerare questa tendenza.



Per farvi fronte, sarà fondamentale investire in tecnologie basate sulla gestione distribuita dei dati.

I Data Product diventeranno sempre più importanti

In un'epoca data-driven, non è più sufficiente limitarsi a integrare i dati, ma è necessario migliorare l'intera esperienza dell'utente finale e le moderne piattaforme devono offrire funzionalità simili a quelle dei giganti dell'e-commerce, come raccomandazioni personalizzate e un ciclo di feedback interattivo per le richieste degli utenti.

Nel 2024, il data mesh sarà quindi al centro delle trasformazioni nell'ambito della gestione dei dati, abbracciando la loro natura intrinsecamente distribuita.

A differenza dei paradigmi tradizionali e centralizzati, in cui i dati sono archiviati e gestiti da un team centrale che fornisce i dati a che ne ha bisogno, il data mesh organizza i dati intorno a più domini, ciascuno gestito da chi di tale dominio è esperto, mettendo poi a fattor comune quei Data Product che si ritiene siano di interesse comune e consentendone un consumo quanto più possibile self-service.

Le aziende potranno riscontrare difficoltà nell'adozione dell'AI generativa

L'AI generativa avrà un forte impatto anche sulla gestione dei dati e aprirà la strada a strumenti e tecnologie estremamente utili.