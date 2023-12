Il ruolo delle relazioni all'interno di una strategia di Open Innovation

Benedetto Buono: capire come si sviluppano e come coltivarle diventa un elemento vincente

Dagli ultimi dati dell'Osservatorio sulla Digital Innovation risulta evidente come sia necessario che le aziende adottino approcci collaborativi allo sviluppo, motivo per cui già l'83% delle grandi imprese fa Open Innovation e il 45% di esse possiede addirittura un budget dedicato, il 41% ha creato un reparto o un ruolo destinato alla gestione dell'innovazione, mentre il 9% ha instaurato un comitato di innovazione interfunzionale.

Il digitale è diventato, quindi, un asset imprescindibile e l'innovazione una vera e propria leva abilitatrice per nuove opportunità, sia per le grandi imprese che per le startup.

Risulta di conseguenza chiaro come, per massimizzare i risultati e la creazione di valore condiviso, sia necessario che gli approcci collaborativi ricoprano un ruolo centrale per il management, per favorire così anche lo scambio di informazioni, idee e opportunità.