Sara Anselmi (Microsoft): AI alleata per la creazione di applicazioni davvero accessibili a tutti

L'esempio più classico è quello dei videogiochi, che sono prodotti digitali, che di fatto permettono alle persone di interagire con tutti i 5 sensi offrendo un'esperienza coinvolgente e allo stesso tempo inclusiva

Un anno fa si parlava di Metaverso, oggi di AI, ma sono fasi della trasformazione digitale.

Ma come si fa a trasferire ai vostri partner e quindi alle imprese questo concetto di innovazione?

Abbiamo attraversato fasi per cui un'idea, come il Metaverso, ha avuto grande interesse che poi ha subito un'evoluzione, ma a differenza del Metaverso, i partner oggi sono molto focalizzati sull'intelligenza artificiale e la propongono attivamente a clienti come perno fondamentale di progetti di innovazione.

Come Microsoft in primis abbiamo dato il via a un'iniziativa, AI.LAB con lo scopo di diffondere la competenza su questi temi e favorire un'ampia adozione di queste tecnologie.



I partner si stanno accorgendo che si possono trarre grandi benefici e devo dire che il riscontro anche da parte delle aziende è grandissimo.

Il problema non è più convincerli su questi temi, quanto riuscire a realizzare i tanti progetti che vengono adottati su larga scala dalle aziende.

Qual è il ruolo della pubblica amministrazione in questo contesto?

La pubblica amministrazione svolge un ruolo cruciale nell'adozione di pratiche e soluzioni inclusive.

È importante estendere le iniziative di successo a tutte le pubbliche amministrazioni, in modo da garantire un accesso equo e paritario ai servizi e alle opportunità offerti dalla tecnologia.

Se ci focalizziamo sull'intelligenza artificiale, i progetti più innovativi stanno partendo proprio nella pubblica amministrazione.

Abbiamo delle eccellenze, ma al tempo stesso, qualcuno che è meno attento a questi temi.



I progetti più grandi aiuteranno probabilmente gli enti più piccoli a comprendere i grandi vantaggi.

Avete un'iniziativa importante per raccontare intelligenza artificiale e inclusione.

Sì, abbiamo lanciato l'Hackathon "AI for Inclusion".

L'idea è quella di supportare fisicamente l'ideazione, la creazione e lo sviluppo di idee e progetti che facciano leva sul digitale per promuovere l'inclusione sociale e ridurre così le barriere in ambiti specifici.

L'hackathon, aperto ad aziende, ma anche alle startup, associazioni e mondo accademico, ha l'obiettivo di mettere in connessione e a sistema le competenze, le capacità e le conoscenze per realizzare soluzioni innovative a supporto del percorso di inclusione delle persone con disabilità.