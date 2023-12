Assicurazioni casa in Italia: solo una su tre protetta dai danni da maltempo

Tuttavia, è importante notare che la copertura terremoti copre solo i danni al fabbricato, non quelli al contenuto, e il prezzo varia in base ai livelli di copertura.

Aggiungendo anche la copertura per l'alluvione, i costi potrebbero salire fino a 636 euro annui a Modena.

Queste polizze, specifiche per danni di alluvione, sono personalizzate e il premio può variare notevolmente tra le compagnie assicurative.

Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it, consiglia: "quando si è alle prese con la scelta di una polizza casa, è di guardare con attenzione quali siano le condizioni offerte, i massimali, la presenza di franchigie o scoperti e le esclusioni." Le garanzie offerte possono variare notevolmente tra una compagnia e l'altra, quindi è cruciale esaminare attentamente le specifiche della polizza.

In conclusione, l'articolo mette in luce la necessità di una maggiore consapevolezza sull'importanza delle assicurazioni casa, considerando l'incidenza crescente dei fenomeni atmosferici intensi in Italia.



Solo attraverso una copertura adeguata, gli italiani potranno proteggere il proprio patrimonio immobiliare dagli imprevisti climatici sempre più frequenti.