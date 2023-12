ESG Ã¨ la chiave del successo finanziario (in questo momento)

Questo aumento è previsto sia nei portafogli a gestione attiva (53%) che in quelli a gestione passiva (49%).

Vincent Mortier, Group Chief Investment Officer di Amundi, sottolinea l'ottimismo degli investitori istituzionali nonostante le difficoltà del 2022.

Mortier afferma: "Nonostante il colpo inferto alle strategie ESG, è incoraggiante vedere un tale ottimismo da parte degli investitori istituzionali.

L'indagine di quest'anno rivela un quadro positivo e un forte interesse dei piani pensionistici per l'ESG, e non dovremmo sottovalutare il potere di questo gruppo nello spostare l'ago della bilancia quando si tratta di avere un impatto."

ESG: più di una mera filantropia finanziaria

Un aspetto distintivo dell'evoluzione verso l'investimento ESG è il suo duplice obiettivo: generare ricchezza e contribuire al benessere della società.



Gli intervistati enfatizzano la necessità di risultati positivi sia dal punto di vista finanziario che sociale.

Questo si traduce in obiettivi specifici, tra cui la riduzione dei rischi legati ai fattori ESG, l'aumento dei rendimenti e la ricerca di benefici sia sociali e ambientali che finanziari.

Il professor Amin Rajan di CREATE-Research sottolinea: "L'investimento ESG si è evoluto: ora stiamo assistendo a una versione più robusta, con una forte attenzione agli esiti degli investimenti nel mondo reale e alle responsabilità, oltre che ai rendimenti finanziari.

Questo cambiamento segna un momento decisivo per la prossima fase dell'investimento ESG e indica il suo posto stabile nel cuore dei portafogli pensionistici."

Fattori trainanti degli investimenti ESG: ecosistema del mercato e azione politica per il clima

Il rapporto identifica diversi fattori trainanti che spingono i piani pensionistici verso gli investimenti ESG.



Oltre alle mutevoli dinamiche del mercato dei capitali, l'azione politica per il clima svolge un ruolo significativo.

Le politiche come l'Inflation Protection Act negli Stati Uniti influenzano direttamente le decisioni degli investitori, che cercano sempre più aziende impegnate in pratiche ESG.

I piani pensionistici adottano diverse strategie per promuovere gli interessi degli stakeholder, compresa la stewardship, il proxy voting, l'investimento in società best-in-class e l'impact investing.

Queste strategie non solo cercano di massimizzare i rendimenti finanziari ma mirano anche a creare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente.

Prospettive

Nonostante le sfide del passato, l'investimento ESG continua a occupare una posizione centrale nelle strategie pensionistiche globali.

Gli investitori istituzionali dimostrano un ottimismo resiliente, evidenziando la natura a lungo termine di questa strategia.



Gli sforzi combinati del mercato e delle politiche climatiche contribuiranno a modellare ulteriormente il futuro degli investimenti ESG, posizionandoli come elemento chiave nei portafogli finanziari globali.