Veicoli industriali in forte crescita, alla ricerca di innovazione e servizio

"Seppur il mese di novembre restituisca un risultato di crescita consistente dell'immatricolato, questo non deve rischiare di deviare l'attenzione dalla realtà contingente.

La contrazione della domanda, infatti, è in corso ormai da mesi e lascia presagire una partenza del 2024 in forte salita".

"Constatiamo i primi segnali tangibili di un cambio di rotta verso l'adozione di soluzioni a zero emissioni.

Di fatto, sebbene i volumi siano ancora molto ridotti, le immatricolazioni di veicoli industriali elettrici sono più di cinque volte superiori a quelle registrate nel 2022, mentre la quota di veicoli a gas naturale si è ridotta del 64%", sottolinea Starace.

"Alla luce di questo orientamento del mercato, che comincia a recepire l'importanza rappresentata da un trasporto sostenibile, è imprescindibile un sostegno fattivo al rinnovo del parco veicolare.

Pertanto, rinnoviamo l'invito urgente a rendere concrete le intenzioni dichiarate da parte del Governo, che a più riprese ha ribadito l'importanza strategica per l'economia del nostro Paese del comparto del trasporto e della logistica, attraverso l'istituzione di un Tavolo permanente con gli stakeholders", aggiunge il Presidente della Sezione Veicoli Industriali.



"Mai come in questo momento storico serve concretezza, che può manifestarsi attraverso l'accoglimento della proposta di un Fondo ad hoc pluriennale, a più riprese sollecitata dalle rappresentanze del settore, UNRAE in testa, ma sinora rimasta inascoltata", conclude Starace.