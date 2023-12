Ottimismo resiliente nel settore delle relazioni pubbliche nonostante le sfide globali

Guerre, inflazione e polarizzazione delle opinioni preparano la strada al 2024, anno di elezioni in America ed Europa durante il quale si attende un livello di disinformazione senza precedenti anche a causa dell'utilizzo irresponsabile dell'Intelligenza Artificiale.

In questo scenario leiniziative realizzate da ICCO sull'Educazione ai Media e l'Uso Etico dell'IA assumono un significato molto rilevante".

"I professionisti delle PR dimostrano sempre ottimismo nonostante le nuvole nere sull'orizzonte.

In realta ci sono molte incertezze fra guerre e AI.

Riusciamo, comunque, ad essere flessibili e trovare le giuste soluzioni per andare avanti ed anche crescere" ha dichiaerato Martin Slater, Presidente di Noesis e membro del Board di ICCO (foto 2) come rappresentante UNA PR HUB.