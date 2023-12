La Customer Experience puÃ² avere un impatto sociale positivo

Queste organizzazioni contribuiscono in modi diversi, affrontando questioni come la sostenibilità nei sistemi alimentari, il supporto agli agricoltori, il rafforzamento delle strutture democratiche e la promozione dell'equità nel settore della migrazione lavorativa.

Le Tech for Good Impact Awards sono un riconoscimento tangibile dell'impegno di Zendesk nel sostenere le organizzazioni non profit attraverso la donazione di software, la condivisione di competenze e il sostegno finanziario.

Il programma Tech for Good e il sostegno continuo

Tech for Good, il programma di Zendesk, si impegna a offrire supporto alle organizzazioni non profit nel perseguire le loro cause sociali.



La collaborazione stretta con le organizzazioni vincitrici, supportata dall'esperienza dei dipendenti di Zendesk, rappresenta un impegno continuo per amplificare l'importanza delle organizzazioni dedite al bene sociale.

Alana Ramo, Direttore del programma Tech for Good di Zendesk, sottolinea l'importanza di andare oltre le mere sovvenzioni finanziarie e integrare la tecnologia come catalizzatore del cambiamento.

Il programma non solo fornisce soluzioni Zendesk alle organizzazioni vincitrici ma riconosce chiaramente il ruolo cruciale che la tecnologia gioca nell'affrontare le sfide globali.

Selezione rigorosa e impatto globale

Oltre 300 organizzazioni da tutto il mondo hanno presentato domanda per i Tech for Good Impact Awards.

Il team per l'impatto sociale di Zendesk ha selezionato i vincitori in base alla capacità di utilizzare i prodotti dell'azienda a fini sociali e al loro allineamento con la missione della Zendesk Foundation: promuovere la resilienza, rafforzare le comunità e ampliare le opportunità di carriera nel settore tecnologico.

I Tech for Good Impact Awards di Zendesk non solo riconoscono l'impegno delle organizzazioni non profit, ma evidenziano anche l'importanza della collaborazione tra il settore tecnologico e il settore sociale per affrontare le sfide più urgenti a livello globale.