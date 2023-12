Fondi azionari in crisi nel 2024? le veritÃ  nascoste dietro i numeri

Tra le principali dinamiche, i fondi Ucits hanno mostrato resilienza, generando afflussi netti di 29 miliardi di euro, in netto aumento rispetto al mese precedente.

I fondi azionari, nonostante una flessione, hanno mantenuto una posizione solida con deflussi netti di 3 miliardi di euro, un risultato più contenuto rispetto al secondo trimestre.

Nel contesto degli investimenti multi-asset, si è registrato un trend inverso, con deflussi netti più consistenti, pari a 23 miliardi di euro, rispetto al trimestre precedente.

D'altro canto, i fondi obbligazionari hanno sperimentato un calo, segnando afflussi netti di 20 miliardi di euro, in contrasto con i 35 miliardi del periodo precedente.

Da segnalare anche l'ottima performance degli MMFs (Money Market Funds), che hanno attratto afflussi netti per 38 miliardi di euro.