BCE sotto pressione: possibili tagli ai tassi in risposta all'indebolimento economico

Neiss (PGIM): mercato del lavoro e spesa per le infrastrutture chiavi per il futuro dell'Eurozona

In un periodo caratterizzato dall'indebolimento della crescita economica e da un'inflazione in rapida discesa, i mercati stanno lentamente accettando l'idea di un taglio anticipato e sostanziale dei tassi nel 2024.

Questa tendenza si riflette in modo particolare nelle aspettative riguardanti i tassi della BCE.

La stima flash di novembre sull'inflazione nell'area dell'euro ha sorpreso per la sua debolezza, coinvolgendo anche misure chiave come l'inflazione core e quella dei servizi.

Al momento, non disponiamo di informazioni dettagliate sui fattori alla base della debolezza dell'inflazione dei servizi.