A differenza degli Stati Uniti, qui la narrativa di bilancio è quella di un consolidamento che giustifica la preferenza per l'esposizione alle obbligazioni europee anziché a quelle statunitensi.

Debito. La gestione di bilancio è intrinsecamente legata alla seconda "D": la dinamica del debito.

La transizione verso una nuova era caratterizzata da costi di finanziamento più alti rischia di perpetuare un circolo vizioso con conseguente aumento dello stock del debito negli anni a venire.

Dopo anni in cui la domanda di debito è stata dominata da acquirenti insensibili ai prezzi (cioè le banche centrali), questi ultimi si stanno ritirando a causa dell'inasprimento quantitativo; ciò significa una maggiore dipendenza dagli acquirenti di debito sensibili ai prezzi, che si aspettano un compenso maggiore per il fatto di detenere un'obbligazione per un periodo più lungo.



Tale situazione dovrebbe portare a un irripidimento delle curve dei rendimenti, con la conseguenza di una crescente differenza tra i rendimenti delle obbligazioni a lungo e a breve termine.

In effetti, vediamo valore nelle strategie che beneficiano dell'irripidimento della curva dei rendimenti in più mercati.

Più in generale, le cedole più alte così generate non solo fanno da cuscinetto contro le perdite di capitale, ma offrono anche una reale alternativa ad altre asset class (azioni comprese) che per la prima volta da molti anni generano finalmente reddito.

Default. Per gli investitori obbligazionari il massimo rischio è il default.

Per gli asset ciclici, il contesto più importante è probabilmente quello macroeconomico.

Attualmente vediamo un'alta probabilità di "atterraggio morbido" dell'economia, ma l'inasprimento delle condizioni finanziarie rende difficile ignorare i segnali di un potenziale "atterraggio duro".

Le banche centrali hanno tutt'altro che finito di alzare i tassi d'interesse e l'avvio di un ciclo di riduzione dei tassi nel 2024 sarebbe un sostegno importante per le obbligazioni.