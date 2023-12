Webidoo presenta Welpy: l'assistente virtuale per la crescita digitale delle PMI

Il focus di Welpy è aiutare le aziende a creare contenuti originali e acquisire competenze nel digital marketing attraverso un processo di crescita e apprendimento continuo".

"Welpy è in grado di suggerire le migliori strategie di marketing per la crescita digitale delle PMI e si schiera al fianco di imprese e professionisti per generare contenuti, compiere analisi, migliorare la relazione con i clienti, e molto altro", afferma Farese.

Questa iniziativa mira a rendere le PMI competitive nel mondo digitale, offrendo loro strumenti avanzati precedentemente riservati a grandi aziende.

Guardando al futuro, la roadmap di sviluppo del prodotto prevede l'integrazione di intelligenza artificiale generativa, che consentirà a Welpy di operare anche nel campo creativo.

Ciò significa che diventerà un assistente di marketing completo, capace di gestire anche le attività creative per le PMI.

Farese prosegue sottolineando che questa evoluzione rappresenta un nuovo capitolo, in cui PMI e professionisti potranno pubblicizzare prodotti e servizi con campagne create interamente dall'intelligenza artificiale, garantendo performance elevate e una qualità inimmaginabile in pochi minuti di interazione.

Webidoo punta su Welpy come un ulteriore prodotto strategico per guidare lo sviluppo dell'azienda nei prossimi mesi.