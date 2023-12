Il boom degli acquisti online nel periodo natalizio: 3 consigli vincenti

In questo contesto, diventa cruciale per i merchant adottare strategie efficaci per distinguersi in un mercato competitivo.

Per ottenere successo in questo ambiente dinamico, non è più sufficiente concentrarsi solo su aspetti come i prezzi competitivi e le promozioni accattivanti.

La chiave per emergere risiede nella creazione di un'esperienza del cliente impeccabile, dalla navigazione sul sito alla consegna e, se necessario, al reso del prodotto.

Monitoraggio intelligente delle spedizioni: chiave per un servizio eccellente

Un elemento cruciale per garantire un'esperienza d'acquisto positiva è il monitoraggio intelligente delle spedizioni.

Qapla', esperta nel settore eCommerce, sottolinea l'importanza di utilizzare tecnologie avanzate che consentano di seguire in tempo reale ogni spedizione.

Questo approccio offre al Customer Care la capacità di intervenire tempestivamente in caso di ritardi o problemi logistici, riducendo le chiamate del 54% per assistenza sulla spedizione.