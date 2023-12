Come superare le difficoltÃ  del marketing B2B

Come superare le difficoltà del marketing B2B

Cogliati (Superfluid Team): molto spesso ci si dimentica delle basi e di tracciare customer journey e conoscenza del brand

Il mondo del marketing è in costante evoluzione, con nuove sfide e opportunità che emergono quotidianamente.

Nel cercare di comprendere le dinamiche del marketing B2B e B2C, Ivan Cogliati, CEO di Superfluid Team, un'azienda specializzata nell'analisi delle performance aziendali, fornisce un'interessante prospettiva.

"In molti pensano che fare marketing nel B2B sia molto più semplice che nel B2C - ha precisato Cogliati - .

Le recenti esperienze con alcune aziende B2B ci hanno ricordato quanto ancora oggi queste imprese devono superare difficoltà aggiuntive per comprendere come allocare le risorse al marketing e come misurarne i risultati.