Le credenziali di Google, Facebook e Instagram sono le piÃ¹ rubate

I parametri presi in considerazione sono stati la "data actionability" ovvero il valore economico che il dato rubato può generare e la "market availability", la facilità con cui si può reperire un certo tipo di dato nei marketplace del dark web.

I ricercatori di Trend Micro hanno creato una matrice per misurare il rischio; al primo posto si sono classificati, contemporaneamente, i dati relativi ai crypto wallet e le credenziali web, proprio per la loro disponibilità e per la facilità di monetizzazione.

A seguire le credenziali FTP e VPN, mentre quelle del Wi-Fi e gli screenshot dei desktop non sembrano essere facili da rivendere, risultando quindi meno a rischio.

"I cripto-asset dovrebbero essere considerati come i contanti e per questo motivo l'uso di una cassaforte digitale è fortemente consigliata.

Per quanto riguarda le credenziali web, l'adozione di un software di gestione password risulta essere un valido alleato per evitare che i cybercriminali entrino in possesso di queste informazioni". Ha affermato Alessio Agnello, Technical Director di Trend Micro Italia.