L'impatto delle Intelligenze Artificiali nella consulenza aziendale

Dopo aver stabilito una baseline di performance su un compito analogo, i partecipanti sono stati assegnati casualmente a una delle tre condizioni: nessun accesso all'AI, accesso all'AI GPT-4 o accesso all'AI GPT-4 con una panoramica sull'ingegnerizzazione della richiesta.

Una frontiera tecnologica frastagliata

I risultati suggeriscono che le capacità dell'AI creano una "frontiera tecnologica frastagliata" in cui alcuni compiti sono facilmente eseguiti dall'AI, mentre altri, sebbene apparentemente simili in termini di difficoltà, sono al di fuori delle attuali capacità dell'AI.

Per ciascuno dei 18 compiti realistici di consulenza all'interno della frontiera delle capacità dell'AI, i consulenti che utilizzano l'AI sono stati significativamente più produttivi (hanno completato il 12,2% in più di compiti in media e li hanno completati il 25,1% più rapidamente) e hanno prodotto risultati di qualità significativamente più elevata (oltre il 40% in più rispetto a un gruppo di controllo).

Centauri e Cyborg

Analizzando i dati, emerge chiaramente la presenza di due modelli distinti di utilizzo dell'AI da parte degli esseri umani lungo uno spettro di integrazione umano-AI.