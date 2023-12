Roberto Grasso (Vittoria Servizi): il mercato e le necessitÃ  dei clienti stanno cambiando rapidamente

Il mondo assicurativo in questi hanno ha subito e subisce grandi cambiamenti, ma oggi le compagnie sono molto attente al cliente e si stanno attrezzando per fornire un supporto, ma tutta la rete deve essere coinvolta in questo processo.

Pensiamo a molte offerte sinergiche, come il mondo cristalli, tanto per fare una citazione molto facile.

Ci sono due grandi filoni, quello motor e quello salute che permettono di pensare ai clienti in modo diverso.

L'obiettivo è essere un partner completo, anticipando e soddisfacendo le esigenze emergenti dei nostri assicurati.

Proiettandoci al futuro, come si vede tra 3/5 anni?

Guardiamo al futuro come a un'opportunità di crescita e innovazione e credo che ci saranno diverse sorprese.

L'idea di base è che vogliamo diventare il punto di riferimento non solo per le coperture assicurative, ma anche per soluzioni complete e personalizzate.