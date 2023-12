I dati della Cyber Week 2023: un'analisi dettagliata degli acquisti globali

Salesforce ha presentato una ricerca su come sono andate le vendite nel mondo

Salesforce ha recentemente pubblicato i dati relativi alla Cyber Week 2023, offrendo un'analisi dettagliata degli acquisti di oltre 1,5 miliardi di consumatori sulla piattaforma Salesforce Customer 360.

Le vendite globali hanno registrato un aumento del 6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo la cifra record di 298 miliardi di dollari.

Performance dello shopping online in Italia

In Italia, la Cyber Week ha visto una crescita significativa delle vendite online, con il Cyber Monday che ha registrato un aumento del 10% rispetto all'anno precedente.

In particolare, mercoledì 22 novembre è emerso come il giorno più performante per gli ordini, con una crescita del 17% rispetto al 2022.