I 10 trend del 2024 per i marketer e le vendite

Ma al momento vediamo livelli di innovazione molto bassi, un trend negativo iniziato dal post-Covid.

L'innovazione sarà importante per tutti i brand che vogliono trovare il loro miglior percorso di crescita nel 2024, un elemento chiave che permetterà di acquisire nuovi consumatori e di generare valore di marca.

Il settore dei beni e dei prodotti di largo consumo ha visto brand sfidanti guidare una crescita sproporzionata e avere successo: sono brand che cercano di sfidare concetti, idee, esigenze dei consumatori e pratiche consolidate, erodendo spesso Market share dei brand più noti.

Il 48% degli acquirenti italiani preferisce infatti acquistare brand più piccoli ove possibile.

I grandi brand dovranno imparare a lavorare sull'agilità, la velocità di commercializzazione, la centralità del consumatore e su un processo decisionale basato sui dati per tenere il passo di questi challenger brand.

Con l'inflazione che impatta sulle tasche dei consumatori e i prodotti private label che guadagnano quote, i brand ricorrono alla promozione dei prezzi, alla shrinkflation e agli sconti per mantenere la quota di mercato.



I nostri dati dimostrano che la premiumisation è una valida strada per ottenere successo: nella classifica Kantar BrandZ 2023 a livello globale, il 52% dei brand ha raggiunto il top tier nel nostro modello di pricing strategico, rispetto al 42% del 2020.

Nel 2024, i marketer si dedicheranno alla gestione dei prezzi per garantire l'allineamento tra prezzo e valore di prodotto.

La vita al di là della barra di ricerca

La ricerca sta attraversando un periodo di disruption con l'ascesa dell'AI e dei modelli linguistici di grandi dimensioni: i motori di ricerca online sono ora il quinto touchpoint più forte in termini di impatto sul brand, rispetto all'11° del 2018.

È il momento per i brand di rivedere la propria strategia digitale e i propri contenuti per assicurarsi di apparire dove ricercano i consumatori.

Il retail entra nel business della pubblicità

In un contesto di cambiamento dei comportamenti dei consumatori, i media retail sono ora un canale essenziale per coinvolgere gli acquirenti; i nostri dati mostrano che il 56% dei professionisti di media retail negli Stati Uniti e in Canada investirà maggiormente nei media retail in futuro, e questo accadrà anche in Europa.



Guardando al 2024, acquirenti e venditori hanno bisogno di metriche di misurazione di efficacia che siano indipendenti dai media, per incrementare le prestazioni dei canali e creare esperienze pubblicitarie migliori.

A questo proposito Federico Capeci, CEO Kantar in Italia, Belgio, Grecia e Israele, ha commentato: "una cultura di apprendimento continuo e di innovazione dei propri processi decisionali guidato dai dati è essenziale per navigare il cambiamento tecnologico e culturale che stiamo vivendo.

La GenAI non è una moda ma uno sviluppo trasformativo che sta già avendo un impatto profondo nel nostro settore.

Tuttavia, la tecnologia senza il pensiero umano è insignificante: dovremmo infatti mirare ad un connubio di meaningful data, competenze ed esperienza.

Marketing Trends 2024 raccoglie in una guida pratica gli strumenti e le conoscenze necessarie ai marketer per essere sempre all'avanguardia".