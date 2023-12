Il dominio umano nell'era dell'Intelligenza artificiale: riflessioni dalla BTO (Be Travel Onlife)

Attraverso Unanimous.Ai, Rosenberg mira a creare una Superintelligenza Collettiva in cui l'uomo detiene il controllo, amplificando la capacità di fare previsioni e prendere decisioni per il bene della collettività.

Sostenibilità e Turismo Enogastronomico

"La rivoluzione del turismo che parte dal cibo" è l'affermazione di Slow Food Italia.

L'organizzazione è impegnata nella progettazione di un'offerta turistica sostenibile, focalizzandosi sul turismo enogastronomico come chiave per affrontare il fenomeno dello over-tourism e la dispopolazione dei luoghi.

Inclusività e sostenibilità delle destinazioni

La BTO ha anche evidenziato l'importanza dell'inclusività delle destinazioni.

Un recente report di The Data Appeal Company ha posizionato la Toscana come una delle destinazioni più apprezzate in termini di inclusività.