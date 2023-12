La generazione Alpha sarÃ  la piÃ¹ imprenditoriale di sempre

Attualmente, solo il 17% preferisce lavorare per altri, suggerendo una possibile trasformazione nel modo in cui le aziende operano e interagiscono con la forza lavoro.

Connessione digitale e impatto finanziario

La Generazione Alpha si distingue per la sua connessione senza soluzione di continuità tra il mondo online e quello reale, un fenomeno che influenza profondamente la loro comprensione finanziaria e il rapporto con il denaro.

Secondo la ricerca di Visa, il 63% dei bambini ha guadagnato autonomamente negli ultimi 12 mesi, e di questi, il 67% ha fatto uso della tecnologia, in particolare dei canali social, per farlo. "I social media saranno strumenti preziosi per il loro lavoro dei sogni," afferma il 29% della Generazione Alpha, sottolineando l'importanza crescente di piattaforme digitali e comunicazioni tecnologiche nelle aspirazioni professionali.

Ispirazioni digitali ed educazione finanziaria

I TikToker e gli YouTuber emergono come figure di spicco nella lista delle fonti di ispirazione, superando fonti più tradizionali come la lettura e il dialogo con gli amici.