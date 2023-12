L'Impatto della trasformazione digitale sulle statistiche economiche (OCSE)

Mentre nelle SUT convenzionali i prodotti digitali possono essere registrati in varie categorie insieme a quelli non digitali, nelle Digital SUTs sono aggregati e presentati separatamente in due categorie principali: Beni e Servizi di Tecnologia dell'Informazione e Comunicazione (ICT) e Servizi Digitali.

Inoltre, due prodotti di notevole interesse politico vengono mostrati separatamente: servizi di cloud computing (CCS) e servizi di intermediazione digitale (DIS).

"Chi" Sono le nuove industrie digitali

La terza dimensione identifica sette nuove "industrie digitali" che forniscono visibilità a attività digitali non visibili nelle SUT convenzionali.



Queste industrie riflettono come i produttori utilizzano le tecnologie digitali piuttosto che il tipo fondamentale di attività economica svolta.

Includono industrie come la produzione abilitata digitalmente, piattaforme digitali basate su dati e pubblicità, e fornitori di servizi finanziari che operano principalmente digitalmente.

Stima degli output utilizzando modelli

Negli ultimi anni, diversi paesi hanno prodotto stime coerenti con il framework Digital SUTs, concentrandosi sugli indicatori prioritari concordati:

- Spesa suddivisa per natura della transazione

- Output e/o consumo intermedio di beni e servizi ICT totali e digitali, CCS e DIS

- Output delle industrie digitali, valore aggiunto lordo e relativi componenti

Il framework include modelli consigliati per gli output, facilitando la produzione coerente di dati e migliorando la visibilità dell'attività digitale nelle contabilità nazionali.