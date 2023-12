Green Skills: il futuro del lavoro Ã¨ verde, ma mancano le competenze necessarie

In Italia, solo il 10% delle donne possiede competenze green, rispetto al 16% degli uomini.

Ruoli e competenze più richiesti in Italia

Nei settori chiave come Oil & Gas, Energia e Finanza, i ruoli più richiesti sono quelli ai vertici aziendali, come Process Engineer, CEO e Managing Director.

Le top 5 green skills più richieste in Italia riguardano la regolamentazione e l'accelerazione della transizione green.

La dinamica del mercato del lavoro

Il settore delle Energie Rinnovabili sta vivendo una rapida crescita, con un aumento del 26% nella forza lavoro in 26 Paesi.



Al contrario, le assunzioni nel settore Oil & Gas sono diminuite del 21%, evidenziando la transizione verso fonti energetiche più sostenibili.

Interventi necessari per accelerare la transizione green

Il rapporto sottolinea la necessità di interventi mirati da parte di governi, aziende e professionisti.

I governi sono chiamati ad inserire la formazione e la riqualificazione nelle politiche climatiche nazionali, mentre le aziende devono comprendere e colmare il gap di green skills per raggiungere gli obiettivi climatici.

Iniziative di LinkedIn per sostenere la transizione green

In occasione di COP28, LinkedIn offre una serie di eventi e corsi di apprendimento gratuiti per aiutare i professionisti a intraprendere una carriera nel mondo della sostenibilità.

Il Sustainability Resource Hub di LinkedIn fornisce guide sullo sviluppo sostenibile per le aziende.