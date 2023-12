Reddito fisso: il picco dei rialzi dei tassi segna un punto di svolta per le obbligazioni

In passato, infatti, al raggiungimento del picco del ciclo restrittivo, è solitamente seguito un periodo in cui la performance delle obbligazioni tendeva ad essere eccezionale (Figura 1).

Non ci aspettiamo un atterraggio duro, ma non conoscendo quale sarà l'entità del rallentamento economico e tenendo in considerazione i dati attuali sull'inflazione, riteniamo utile privilegiare un posizionamento su emissioni di qualità superiore.

Sebbene le obbligazioni con rating inferiori abbiano conseguito buoni risultati nel 2023, riteniamo che il mercato sarà più esigente nel 2024 e presenterà una maggiore dispersione dei rendimenti.

Ci stiamo infatti addentrando in un periodo caratterizzato da tassi "più alti più a lungo" che creerà una distinzione più netta tra "vincitori e vinti", soprattutto nei segmenti del mercato di qualità inferiore.

Alla luce di ciò, è sempre più importante la selezione dei titoli, che è uno dei nostri maggiori punti di forza.

Rendimenti più alti nel lungo termine

I rendimenti dei titoli obbligazionari hanno raggiunto livelli che non si registravano da decenni.