Come equilibrare i portafogli se la FED prosegue la pausa nel rialzo dei tassi

Dato che la crescita è stata più resiliente del previsto, è probabile che i tassi d'interesse rimarranno 'più alti più a lungo', e questo si è riflesso sull'andamento del mercato durante l'anno.

La narrativa "higher for longer" prevede che i tassi, pur non aumentando necessariamente di molto, possano rimanere a livelli elevati per un periodo prolungato.

L'ulteriore rivalutazione dei tassi d'interesse nel 2023 ha creato un equilibrio rischio/rendimento più favorevole per il reddito fisso rispetto a un anno fa.

I risultati sono favoriti da rendimenti iniziali relativamente solidi, che di recente hanno toccato un massimo in circa 16 anni sull'indice Bloomberg US Aggregate.

Riteniamo che il rischio di esposizione ai tassi d'interesse nei portafogli sia meglio bilanciato.

Se i tassi sono vicini al picco massimo, la duration - che misura la sensibilità di un fondo obbligazionario ai tassi d'interesse - potrebbe passare da una difficoltà all'altra per i rendimenti obbligazionari nel corso del prossimo anno.



Gli investitori con una maggiore allocazione alle azioni o ad altri asset rischiosi potrebbero voler aumentare l'esposizione alla duration, vista la migliore compensazione attuale per l'esposizione ai tassi e il potenziale di incremento dei prezzi nel caso in cui la Fed tagliasse i tassi in risposta a una recessione economica.

Un'altra considerazione che gli investitori possono fare per rendere i portafogli più resilienti riguarda la qualità del credito dei loro investimenti obbligazionari.

I crediti di qualità superiore risultano più indenni alla debolezza economica rispetto alle controparti di qualità inferiore, che potrebbero risentire maggiormente degli effetti di una politica monetaria più restrittiva; gli investitori, quindi, potrebbero aggiungere un'esposizione di alta qualità senza rinunciare a un rendimento elevato.

È importante capire cosa si può ottenere dal proprio fondo obbligazionario, poiché molte strategie che in teoria hanno come benchmark indici obbligazionari diversificati, in pratica possono essere portafogli di crediti.



Questi fondi possono offrire un buon rendimento in caso di movimento laterale dei mercati, ma possono rivelarsi più correlati alle azioni in caso di ribasso.

Anche l'analisi dei rendimenti storici a lungo termine durante i periodi di turbolenza dei mercati azionari può aiutare a fare luce sul potenziale di diversificazione.

Quando i mercati sono volatili, puntiamo a utilizzare leve diversificate nella costruzione dei portafogli obbligazionari per offrire un reddito rettificato per il rischio e una diversificazione interessanti.

Questo ci consente di perseguire rendimenti interessanti, offrendo al contempo una diversificazione rispetto alle azioni in periodi di stress del mercato.

Prospettive più costruttive

Dopo un lungo periodo di crisi, le obbligazioni potrebbero finalmente riprendere il loro ruolo di diversificatori rispetto alle azioni nei portafogli degli investitori.



L'inflazione è in calo.

I timori per la reinflazione sembrano attenuarsi.

Il tasso di riferimento potrebbe aver già raggiunto il picco o esserci comunque molto vicino.

Tutti questi fattori sono di buon auspicio per le prospettive di rischio/rendimento delle obbligazioni.

Gli investitori che desiderano creare un equilibrio attraverso il reddito fisso dovrebbero considerare l'esposizione di un fondo a titoli di alta qualità e alla duration.

Fondamentale è anche un comprovato track record a lungo termine di ottimi rendimenti relativi nelle fasi di ribasso dei mercati azionari, anche se i risultati passati non sono mai una previsione di quelli futuri.

Con le prospettive di oggi, non ci sono certezze.

Ma nei prossimi 12 mesi il reddito fisso di alta qualità ha il potenziale per offrire opportunità interessanti sia dal punto di vista della performance che del rendimento totale, a riprova del suo tradizionale ruolo di ancora all'interno di portafogli diversificati.

Chitrang Purani, Gestore di portafoglio a reddito fisso di Capital Group