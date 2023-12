Il Mondiale per Club 2023 in Arabia Saudita: Cronache di Spogliatoio si garantisce i diritti

Si tratta di un passo significativo per il broadcaster, che ha commentato: "siamo orgogliosi e entusiasti di questo traguardo.

Il 'Mondiale per Club FIFA 2023' in esclusiva rappresenta uno step importante per il nostro progetto.

Ci teniamo a ringraziare la FIFA per essersi fidata e aver puntato su di noi.

Sentiamo la responsabilità, siamo consapevoli che gestire un evento internazionale di questa portata sia una grande occasione", ha dichiarato Giulio Incagli, fondatore e AD di Cronache di Spogliatoio.

I partecipanti e le aspettative per il torneo

Per l'Europa, il Manchester City sarà uno dei protagonisti del torneo, avendo conquistato la qualificazione grazie al trionfo in UEFA Champions League della passata stagione.

La squadra di Guardiola avrà l'opportunità di giocare per conquistare il titolo di Campione del Mondo per la prima volta nella sua storia.

La copertura mediatica del torneo

La trasmissione degli incontri del torneo sarà curata da Cronache di Spogliatoio, che ha già esperienza nella trasmissione di eventi sportivi di rilievo.