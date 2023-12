L'alfabetizzazione finanziaria in Italia: tra scarse competenze e spiragli di cambiamento

Questo dimostra l'apprezzamento delle donne per la meditazione come leva per esplorare il mondo degli investimenti.

"Il gender gap in ambito finanziario è dovuto in parte dalla scarsa formazione scolastica ma soprattutto da una forte leva culturale che ha contribuito negli anni ad allontanare notevolmente le donne dal mondo finanziario - spiega Paglicci -.

Ora, però, la situazione sembra che stia lentamente cambiando e che anche le donne stiano acquistando sempre più consapevolezza a livello finanziario.

Mettere loro a disposizione uno strumento che in primis le aiuti a vincere le resistenze e le paure collegate agli investimenti può rappresentare la chiave verso la parità di genere a livello di alfabetizzazione finanziaria".