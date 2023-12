COP28: in Europa si attenua la sensibilitÃ  dei cittadini verso le questioni climatiche

COP28: in Europa si attenua la sensibilità dei cittadini verso le questioni climatiche

Moëc (AXA IM): cittadini preoccupati delle conseguenze economiche della lotta al cambiamento climatico

Sebbene non ci aspettiamo una svolta alla COP 28 tale da consentire un rapido adeguamento verso un percorso di decarbonizzazione coerente con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, cogliamo l'occasione dell'attuale focus sulla conferenza negli Emirati Arabi Uniti per fare il punto sulle attitudini dei cittadini nei confronti del cambiamento climatico e sulle preferenze politiche, così come delineate dalla Climate Survey della Banca Europea per gli Investimenti.

Contrariamente alla vox populi, non sembra esserci alcun divario tra europei e americani quando si tratta di considerare il cambiamento climatico come una questione cruciale.