Una stagione fantastica per il Ducati Lenovo Team

Pecco ha disputato una stagione incredibile e in questa giornata riscrive nuovamente la nostra storia, diventando il primo pilota Ducati due volte Campione del Mondo in MotoGP.

Ci tengo a fare i miei complimenti anche a Jorge per aver infiammato il duello per la conquista del titolo e a Bez, che è stato a lungo parte della sfida iridata.

Il podio della classifica generale MotoGP premia tre piloti Ducati ed è la più grande ed evidente dimostrazione della nostra supremazia nella massima competizione su due ruote.



Confermarsi a questi livelli dopo la fantastica stagione 2022 era una sfida complessa, che abbiamo accolto con passione e orgoglio.

La competenza e la dedizione con cui tutte le persone hanno lavorato nel corso di questa stagione ci hanno permesso di migliorare i risultati dello scorso anno, aggiungendo ai Titoli Mondiali MotoGP e Superbike anche quello Supersport.

A tutte le donne e gli uomini Ducati e Ducati Corse voglio dire che non potrei essere più orgoglioso, mentre ai Ducatisti prometto che nemmeno questa volta ci accontenteremo, ma lavoreremo per vincere ancora".

Luigi Dall'Igna (Diretto Generale di Ducati Corse) ha dichiarato: "siamo davvero felicissimi! Vincere il titolo lo scorso anno è stato incredibile, ma essere riusciti a difenderlo quest'anno lo è ancora di più.

È stata una stagione fantastica per Ducati, tre nostri piloti sono sul podio del mondiale e che dire.



Pecco e la sua squadra hanno fatto un lavoro sensazionale durante tutta la stagione e ne sono davvero molto orgoglioso.

Mi spiace per come sia finita la lotta al titolo per Jorge.

Ci ha messo il cuore fino alla fine.

Ringrazio come sempre tutte le donne e gli uomini di Ducati Corse che lavorano qui, ma anche a casa.

Senza di loro questo secondo titolo consecutivo non sarebbe stato possibile.

E ora, che festa sia!"

Luca Rossi (President of Lenovo's Intelligent Devices Group) ha dichiarato: "È stata una stagione emozionante e voglio congratularmi con Francesco Bagnaia e con l'intero Ducati Lenovo Team per il raggiungimento di questo importante risultato.

Vincere il Campionato Mondiale piloti in MotoGP per due anni consecutivi è doppiamente difficile e dimostra il valore della passione, della dedizione e della capacità d'innovare che contraddistinguono ogni persona del Team.



Sono ormai sei stagioni che siamo partner di Ducati e siamo entusiasti di continuare a lavorare insieme per favorire l'innovazione e alzare ulteriormente l'asticella delle prestazioni".