Se l'eccellenza non basta occorre un'economia paziente - Libro

L'esatto contrario, insomma, del Paese che ha fatto fortuna e creato marchi di eccellenza, che si sono progressivamente scollati dal milieu territoriale, culturale e distrettuale che li aveva partoriti, magari rimanendo al loro interno ma guardando sempre più fuori che dentro.

Un fenomeno, quest'ultimo, che non riguarda più soltanto le aziende ma anche famiglie, professionisti, studenti.

O interi territori.

D'altronde, ci ricorda Manfredi, "l'economia e la società furiose vincono per manifesta superiorità delle forze in campo.

La rotazione terrestre nell'Occidente globalizzato va da tempo in direzione della marginalizzazione delle esperienze territoriali, imprenditoriali e sociali, fuori dal mainstream furioso, fatto di cose grandi, tutte uguali e abbastanza neutre da omologare gusti e consumi".

E, con l'avvento dell'era dell'intelligenza artificiale, la situazione rischia di peggiorare.

Innanzi a uno scenario tanto complesso, l'autore individua due possibili opzioni. Il Piano A - dove la parola "piano" non si intende in termini di programma consapevole, quanto di superficie inclinata sulla quale le cose scorrono per inerzia ? è lasciare che le eccellenze prosperino senza curarsi del resto (territori, persone, imprese) destinato a deperire. In alternativa, - che è poi la scommessa al centro del saggio - è lavorare al Piano B, costruendo e rafforzando un'economia paziente, circolare e basata su innovazione, competenze rinnovate, lavoro e biodiversità, che organizzi e dia forza a tutte quelle energie, oggi disperse e sprecate, di artigiani, imprenditori, sindaci, cooperatori, contadini, comunità, e semplici cittadini che tengono insieme, e in vita, il tessuto socioeconomico italiano, per disegnare un Paese più inclusivo, innovativo, proiettato al futuro. Insomma, ciò che forse ci riesce naturalmente meglio?

Secondo Manfredi "occorre tornare a studiare dati, processi, storie e metodi, senza accontentarsi della scorciatoia dello storytelling e dell'eccellenza rassicurante, per capire che cosa c'è dentro la scatola.