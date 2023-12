Klarna e Zalando: una partnership per rivoluzionare gli acquisti online nel Sud Europa

I clienti potranno godere di un'esperienza di shopping senza preoccupazioni, con l'opzione di provare i prodotti prima di effettuare il pagamento completo.

Sfida agli standard tradizionali del pagamento online

La partnership tra Klarna e Zalando rappresenta una sfida agli standard tradizionali del pagamento online, introducendo un approccio innovativo e orientato al cliente.

La possibilità di dividere il pagamento in rate senza interessi potrebbe rivoluzionare le aspettative degli acquirenti online, aprendo la strada a una nuova era nell'e-commerce.

"Klarna è entusiasta di collaborare con Zalando, una delle principali piattaforme e-commerce di moda in Europa, per portare soluzioni di pagamento innovative ai clienti del Sud Europa", afferma Luigi Traldi, responsabile di Klarna per il Sud Europa.



"Con il Paga in 3 rate, puntiamo a creare un'esperienza di acquisto senza precedenti per offrire ai clienti di Zalando maggiore flessibilità e controllo.

Siamo orgogliosi di questa partnership e dell'impatto che avrà sui clienti in Francia, Italia e Spagna."

"Da Zalando, il nostro focus è sempre stato quello di offrire ai nostri clienti l'esperienza di acquisto più comoda possibile, adattata alle preferenze locali e alle esigenze individuali", aggiunge Tessa Roetzmeier, responsabile prodotto di Zalando Payments.

"Siamo entusiasti di collaborare con Klarna e di poter offrire il Paga in 3 rate di Klarna ai nostri clienti in Francia, Spagna e Italia.

Questa partnership ci consente di fornire opzioni di pagamento più flessibili, che si adattano maggiormente alle esigenze personali."