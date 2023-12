OpenAI: l'Intricata saga di un colosso dell'IA tra scontri interni e resurrezione di Sam Altman

Fondata nel 2015 come un'associazione senza scopo di lucro da Altman e luminari del calibro di Elon Musk e Peter Thiel, OpenAI si è posta l'arduo compito di sviluppare tecnologie di IA "per il beneficio dell'umanità" senza la pressione di generare profitti economici.

Tuttavia, nel 2018, la società si è divisa in due unità distinte: una mantenne la no-profit status, preservando l'obiettivo di sviluppare tecnologie di IA non dannose, mentre l'altra assunse un profilo quasi completamente for-profit, con l'intenzione di operare come un'azienda tradizionale, attrarre investimenti e commercializzare prodotti.

Termine tecnico: "capped profit".

Il successo di ChatGPT e la spaccatura interna

Il 2022 ha visto OpenAI raggiungere il culmine del successo con il lancio di ChatGPT, il software di IA avanzato che ha rapidamente catturato l'attenzione e portato a notevoli investimenti e visibilità per l'azienda.



Tuttavia, questo successo ha anche agito come catalizzatore di tensioni interne.

Da una parte, Sam Altman, supportato da investitori di peso come Microsoft, ha esercitato pressioni per accelerare la commercializzazione di nuovi prodotti, mirando a garantire entrate più robuste e una crescita accelerata per OpenAI.

Dall'altra, figure chiave come Ilya Sutskever hanno proposto una visione più cauta, mettendo in evidenza i potenziali rischi legati all'IA avanzata.

Secondo The Atlantic, all'interno di OpenAI è in corso "una lotta di potere tra i due poli ideologici della società", contrapponendo il tecno-ottimismo della Silicon Valley alla convinzione che l'IA rappresenti un rischio esistenziale che richiede estrema cautela.