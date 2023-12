Branded Short Movie: il trend del momento nel mondo dell'entertainment aziendale

In particolare, si è discusso del superamento del "paradosso dei corti": una spesa significativa per la produzione, ma con una copertura e distribuzione limitata nel tempo e nello spazio.

Questa disparità sembra ora trovare un equilibrio grazie a un approccio strategico al branded entertainment, che considera l'amplificazione e la distribuzione come elementi chiave per raggiungere l'audience.

I panel dell'evento, moderati dal giornalista Giampaolo Colletti, hanno affrontato tematiche cruciali.

Nel panel "Come raggiungere un'audience qualificata," il corto "IMMA: I SOGNI NON SI MACCHIANO" di Henkel/Dixan e Cesvi è stato analizzato, mettendo in luce la strategia di distribuzione tra cinema e amplificazione digitale.

Il corto "UNA NOTTE A TORINO" di Lavazza è stato al centro del panel "Trasformare l'heritage in intrattenimento," evidenziando la sua realizzazione e forza creativa.

"Nuove narrazioni per parlare alla community" ha introdotto la prima branded series di Philadelphia, "YOLO," con un focus sul dietro le quinte della creazione della serie.

Il panel "Visioni dal futuro" ha presentato il corto "CASSANDRA" della Scuola Holden, un cortometraggio transmediale che ha integrato intelligenza umana e artificiale.

Il processo creativo è stato esaminato nel panel "Come nasce l'idea" con la proiezione dei corti di Findus e Dude e Plasmon Italia.

Infine, nel panel "Non esistono categorie difficili", il corto "LE CARTOLINE NON ESISTONO" di Invesco ha offerto una prospettiva futuristica su una narrazione forte.

Il Be Short Festival 2023 ha confermato il ruolo centrale del branded entertainment nel raccontare la storia e l'evoluzione di un brand attraverso il cinema.