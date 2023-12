Il futuro delle aziende Ã¨ guidato dall'Intelligenza Artificiale: come prepararsi

Tuttavia, sorgono dubbi sulla sua applicazione, soprattutto per quanto riguarda l'impatto sul lavoro umano.

Secondo Michele Laurelli, docente di Informatica e Intelligenza Artificiale e CEO di Algoretico, la formazione dei manager diventa cruciale per far prosperare le aziende in questo scenario.

"L'AI sta trasformando il modo in cui le aziende operano, decidono e innovano", afferma Laurelli.

Acquisire competenze mirate diventa la chiave per integrare consapevolmente questa tecnologia.

L'alfabetizzazione in materia di IA, specialmente a livello manageriale, diventa imperativa considerando l'impatto rivoluzionario su settori vitali come il marketing, la finanza e le telecomunicazioni.

"L'AI è il futuro del business, investire in formazione e rimanere proattivi sono mosse strategiche per le aziende che desiderano essere all'avanguardia", spiega Laurelli.

I manager con competenze in AI sviluppano una mentalità data-driven, lavorano a fianco delle macchine intelligenti e comprendono i principi etici, guidando così la trasformazione digitale e preparando le aziende a essere leader del domani.