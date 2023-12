Calo di fiducia: capire il declino delle imprese di servizi

"In questo contesto, è fondamentale che le imprese di servizi professionali continuino a investire in innovazione e sostenibilità, per essere in grado di rispondere alle sfide future".

Secondo il report, il 36% delle imprese utilizza o prevede di utilizzare l'intelligenza artificiale, principalmente nella produzione di contenuti, nello sviluppo di prodotti e servizi e nell'analisi dei dati e sempre il 36% delle imprese ha definito obiettivi specifici in materia di sostenibilità.

Le iniziative di sostenibilità spaziano dalla gestione ambientale, alle politiche sociali, fino a includere pratiche di governance.

Un altro tema di preoccupazione è il mercato del lavoro: il 67% delle imprese sta riscontrando difficoltà nel reperire nuovo personale, principalmente a causa della scarsità di profili competenti.

"La mancanza di competenze è una delle sfide che le imprese italiane devono affrontare in modo urgente per garantire la competitività del nostro sistema economico, soprattutto in prospettiva futura", ha concluso Bellini.