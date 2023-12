Come Temu ha sbaragliato tutti: la sfida ai giganti dell'eCommerce (e non solo)

concorrenza: effetti su negozi fisici, eCommerce e pubblicità

L'impatto di Temu è stato significativo su diverse categorie di business.

I negozi fisici "tutto a un euro" hanno subito la concorrenza diretta, influenzando negativamente le performance di Dollar Tree, Dollar General e Five Below.

Nel mondo dell'e-commerce, colossi come Amazon, eBay e Etsy hanno dovuto fare i conti con la rapida crescita di Temu.

La piattaforma ha dimostrato di raggiungere il 15% dei consumatori americani in pochi mesi, una percentuale che molte altre piattaforme impiegano anni a raggiungere.



La strategia pubblicitaria di Temu ha giocato un ruolo chiave nel suo successo.

La pubblicità durante il Super Bowl del 2023, a un costo di 14 milioni di dollari, ha posizionato Temu e la sua controllante Pinduoduo come operatori di primo piano nel mercato pubblicitario americano.

Questa campagna aggressiva ha innescato una controffensiva da parte di aziende consolidate come Shein, aumentando notevolmente la spesa in pubblicità digitale nel 2023.

Wendy Chen, Investment Manager Disruptive Growth di GAM