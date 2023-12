Felipe Gomez: pianista, leader e vero artista della leadership

Spero che i lettori possano trarre ispirazione per perseguire l'eccellenza operativa nella propria vita e carriera.

Cerco pensatori globali che possano condividere prospettive uniche e ispirare il pensiero critico.

Attraverso queste conversazioni, voglio stimolare la riflessione e promuovere una mentalità aperta.

Credo che l'ascolto delle idee degli altri possa essere una fonte inesauribile di apprendimento.

In questo mondo iperconnesso e ipertecnologico, i leader devono comprendere e agire consapevolmente, integrando aspetti razionali e umanistici.



Le virtù come empatia e coraggio diventano centrali.

Senza di esse, è difficile prosperare in questo nuovo contesto.

Bisogna lavorare attivamente per sviluppare queste virtù come abitudini di azioni positive.

L'intelligenza artificiale è come una sorta di superpotere umano.

Come pensa che possa contribuire all'aggiornamento delle competenze e cosa significa per la formazione professionale?

L'IA può essere un potente strumento per l'aggiornamento delle competenze, ma è cruciale utilizzarla in modo etico.

Con una gestione adeguata, l'IA può fornire accesso a una vasta quantità di informazioni.

Tuttavia, l'accento deve essere sulla corretta utilizzazione di questa conoscenza per il progresso umano e non il contrario.

Viviamo in un momento straordinario nella storia.

Qual è il ruolo dei leader nel navigare attraverso questi cambiamenti, specialmente considerando le sfide geopolitiche?

I leader devono essere consapevoli del contesto complesso in cui viviamo.



Devono adottare una mentalità che veda le sfide come opportunità di crescita.

La gestione efficiente delle risorse, umane e tecnologiche, è fondamentale per il successo in questo ambiente in evoluzione.

L'importanza della dimensione umana nelle imprese, soprattutto in piccole e aziende familiari tipiche del nostro tessuto economico.

Come possono queste realtà, spesso più piccole, capitalizzare su questa dimensione umana nel contesto economico attuale?

Le aziende più piccole hanno un vantaggio nel concentrarsi su driver più umani dell'eccellenza, in Italia è così.

In contrasto con le grandi aziende quotate, che spesso sono legate a aspettative finanziarie a breve termine, le aziende familiari possono coltivare una cultura basata su valori umanistici come l'amore e la passione.

Questo può essere un elemento distintivo nel garantire il successo a lungo termine.

Quale consiglio vorrebbe condividere, basato sulla sua esperienza di vita e leadership?

Vorrei dire a tutti di abbracciare la disciplina, coltivare l'empatia e seguire la propria passione.



Come diceva Beethoven, la passione è fondamentale.

Suonare senza di essa è imperdonabile.