Regali e Made in Italy: cosa preferiscono gli italiani secondo ESW

A livello globale, la fiducia dei consumatori e la spesa correlata rimangono disparate.

Questo è ancora una volta un promemoria sull'importanza per brand e rivenditori di avere garantito l'accesso a soluzioni internazionali di e-commerce direct-to-consumer per espandere la loro base clienti oltre i mercati nazionali aumentando così il fatturato".

Nuova nomina in Italia

L'azienda ha anche presentato Federica Ronchi (nella foto) come Vice President Sales Italia. "Sono entusiasta di unirmi al team di ESW, siamo già al lavoro per offrire ai brand e retailer italiani le migliori soluzioni per espandersi globalmente, in modo efficace e sostenibile.



L'ecosistema costruito negli anni da ESW rappresenta una grande opportunità per i brand che desiderano raggiungere nuovi mercati e conquistare un pubblico sempre più ampio.

Con passione e determinazione affronterò questa nuova avventura, grata di collaborare con un team così motivato e dedicato" afferma Federica Ronchi.