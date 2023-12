Exor e Piero Ferrari: sono loro gli artefici del boom da 19 miliardi di euro

In quell'occasione, la quota del 22,9% nelle mani di Exor valeva appena 2 miliardi di euro, mentre quella di Piero Ferrari non superava il miliardo.

Oggi, questi due pacchetti combinati valgono 21 miliardi di euro.

In soli 7 anni, la ricchezza si è moltiplicata di quasi 2 miliardi all'anno per Exor e della metà per Piero Ferrari.

Nel 2020, i due soci hanno rinnovato il patto di consultazione, un accordo che ha blindato quasi il 50% del capitale di Ferrari.

Questo patto, siglato a dicembre del 2015, in concomitanza dello spin-off di Ferrari da FCA e del suo debutto in Borsa, governa il pacchetto azionario detenuto nella Rossa dalla holding torinese Exor e dal discendente del fondatore del Cavallino Rampante.

La società della famiglia Agnelli detiene circa il 23%, mentre il figlio del Drake possiede il 10%.

Il meccanismo del voto multiplo nei Paesi Bassi, dove ha sede la società, conferisce ai soci di lungo periodo diritti di voto superiori rispetto alle partecipazioni.