ESG, innovazione, e performance: tutto quello che c'Ã¨ da sapere sul CVDay 2023

I relatori di questa sessione includono Roberta Campanelli, Direttore Generale BCC Rent&Lease, Livio Capece Galeota, Head of ESG Development & Implementation CoE BNL BNP Paribas, Alessandro Decio, Amministratore Delegato Banco Desio, Massimo Gianolli, Amministratore Delegato Generalfinance, Giovanni Gilli, Presidente Intrum Italy, Francesco Guarneri, CEO Guber Banca, Elena Maspoli, Head of Special Situations Energy illimity, Andrea Mignanelli, CEO Cerved.

Segue un keynote Speech dal titolo "Cloud, Codice e Coscienza: le 3 C della gestione sostenibile del credito" a cura di Davide Rossi, Chief Innovation Officer Ablos86 per Fire.



I lavori continuano con un focus sul tema "Digital transformation & Innovation: what's next," un'occasione per scoprire le nuove direzioni e le nuove frontiere verso le quali la credit industry sta puntando nell'applicazione delle tecnologie nel ciclo del credito.

A confrontarsi sono Tommaso Buonumori, Head of Transformation Abilio, Marco Cozzi, Country Manager Italy Qualco, Matteo Solieri, Responsabile Direzione Core Banking Services BPER Banca, Luigi Santillo, Head of Business Development doVALUE.

Si continua con un Keynote Speech a cura di Roberto Percoco, Director PwC TLS Avvocati e Commercialisti.

La mattinata si conclude con la seconda sessione, dedicata al tema "NPE Market fra rischi emergenti e nuove opportunità", che analizza il complesso ecosistema sviluppato intorno al settore dei crediti deteriorati, coinvolgendo nuove filiere e mercati.