Analisi del mercato dei prestiti 2023: crescita e disparitÃ  territoriali

Attraverso uno sforzo congiunto in questa direzione, l'Analisi Experian-Segugio.it rappresenta una fonte affidabile e accessibile al pubblico sullo stato dell'arte del mercato dei prestiti".

Alessio Santarelli, Direttore Generale di Gruppo MutuiOnline, commenta: "L'analisi realizzata con Experian fornisce una visione completa dell'andamento del comparto.

Anche se con un impatto meno importante rispetto ai mutui, i prestiti personali, tendenzialmente di importi maggiori rispetto a quelli finalizzati, hanno risentito maggiormente del rialzo dei tassi e della attuale congiuntura economica negativa.

Le finalità per cui vengono chiesti rappresentano i primi indicatori della crisi in atto: un numero sempre maggiore è legato all'ottenimento di liquidità o di denaro per coprire altri debiti contratti in precedenza".