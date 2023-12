Revisione urgente delle regole del debito europeo: fine dell'ortodossia tedesca?

Stando al consensus economico, il dato dovrebbe rimanere praticamente stabile - o addirittura diminuire leggermente - nei prossimi anni.

È però vero che il Paese sta affrontando una crisi di bilancio a seguito di una decisione a sorpresa della Corte costituzionale tedesca che ha invalidato uno stanziamento di 60 miliardi di euro destinato inizialmente ad attutire la crisi del Covid, ma non speso, e attribuito poi a fondi speciali legati alla transizione energetica, che andranno finanziati diversamente.

La spesa subirà dei tagli, se non "con la motosega" come rivendica il futuro presidente argentino per il suo Paese, con il falcetto, in un momento in cui gli impegni della Germania a favore del clima vengono ribaditi in vista soprattutto della COP28.

Un ulteriore fardello per un'economia che è già in difficoltà.

Ma la Germania non è l'unica tra i "grandi" dell'Eurozona ad avere problemi di bilancio. La Francia, il cui rapporto debito/PIL è quasi doppio rispetto a quello tedesco (110%), è stata inserita nell'elenco recentemente pubblicato dalla Commissione europea che identifica i Paesi "che rischiano di non essere in linea con le raccomandazioni di bilancio dell'Unione europea" nel 2024 a causa di una spesa pubblica eccessiva. Secondo le previsioni, il deficit di bilancio del Paese dovrebbe aggirarsi intorno al 4-5% nei prossimi anni, ben lontano da quel 3% che da sempre fa da spartiacque in Europa.

Nel contempo, l'Europa meridionale brilla non per via del suo livello di debito ma del suo percorso di ripresa.