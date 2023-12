Rallentamento economico nel 2024: analisi delle prospettive globali

Il punto di minimo del ciclo è previsto all'inizio del prossimo anno, con i consumi che continueranno a trainare la ripresa nella seconda parte del 2024.

Questa revisione positiva indica una resilienza dell'economia statunitense, con i consumi che svolgono un ruolo chiave nella ripresa.

Eurozona - In Eurozona, la debolezza dell'economia tedesca quest'anno è stata in parte compensata dalla buona tenuta dell'economia spagnola.

Nel 2024, la crescita sarà più bilanciata tra i vari paesi, ma resterà vicina ai livelli del 2023.

La diversificazione della crescita tra i paesi europei sarà fondamentale per mantenere una stabilità economica in un contesto globale incerto.

Italia - In Italia, segnalazioni sul manifatturiero e nei servizi non mostrano segni di ripresa.

Il potere d'acquisto delle famiglie dovrebbe tornare a crescere da fine 2023 grazie all'attenuazione dell'inflazione, sostenendo la crescita del 2024.