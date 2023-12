Dati economici: il confronto tra realtÃ  e percezione in UK e in Europa

Dati economici: il confronto tra realtà e percezione in UK e in Europa

Flax (Moneyfarm): Il divario tra dati economici "hard" e "soft" indica una possibile fase di rallentamento nei prossimi mesi

La scorsa settimana, l'attenzione internazionale si è concentrata sulla dichiarazione d'autunno del Cancelliere britannico, Jeremy Hunt.

Il governo inglese si trova in una posizione delicata, diviso tra la pressione per ridurre la fiscalità e le critiche per i tagli ai servizi pubblici, e l'alternativa di aumentare la spesa statale, attirando l'attenzione su deficit e pressione fiscale elevati.

L'equilibrio tra queste opzioni è cruciale, soprattutto considerando il significativo taglio delle aspettative di crescita previste per il 2024 dall'Office for Budget Responsibility (OBR).