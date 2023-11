Il brand Milan e la sua crescita negli USA e globale

Questi progetti concretizzano la visione del Milan verso una maggiore globalizzazione."

La visione personale di Tania Moreno: "questa è la mia prima esperienza nel mondo del calcio, ma sento che questo ruolo è su misura per me.

Cresciuta in una famiglia rossonera, porto la mia esperienza nel marketing al Milan per raccontare la storia di questo grande Club e far crescere il marchio ulteriormente, rafforzando il legame con i tifosi e creando ricordi duraturi."

Il Milan sta chiaramente ponendo le basi per una crescita globale, sfruttando non solo il talento in campo, ma anche la potenza del brand in settori diversificati e iniziative sostenibili, consolidando la sua presenza a livello internazionale.