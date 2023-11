Proprio come avviene nella realtà quando si struttura ed implementa un'operazione straordinaria" ricorda Leo De Rosa.

Leggendo l'andamento economico dal vostro punto di osservazione, qual è lo stato di salute delle piccole e medie imprese in Italia?

"E' chiaramente molto difficile generalizzare, ma è certo che in un momento di così grande discontinuità e straordinarietà quello che paga è la capacità di adattamento.

In questo le aziende italiane riescono ad essere davvero camaleontiche mettendo in campo creatività e reazione figlie, mi sia consentito dirlo, di un vero e proprio darwinismo imprenditoriale.

Fare impresa in Italia infatti richiede tanto 'fiato' " chiosa Alberto Russo

Possiamo affermare che oggi esistono competenze e strumenti per "salvare" imprese dal pericolo di paralisi e auto distruzione?

"Amo citare spesso una frase di Cicerone che dice: "siamo schiavi delle leggi per essere liberi".



La traduzione prescrittiva di questa affermazione è che solo una profonda conoscenza delle regole del gioco ci mette in condizione di esercitare il nostro libero arbitrio.

Il nostro ordinamento è certamente complesso e, soprattutto in ambito tributario, estremamente mutevole.

È altrettanto vero che gli ultimi vent'anni ci hanno offerto strumenti molto potenti in chiave societaria e successoria oltre a garantire un contesto fiscalmente efficiente sul fronte della trasmissione del patrimonio.

In sintesi: con competenza e know how adeguati si può strutturare e pianificare una evoluzione degli assetti familiari e imprenditoriali assolutamente vincente" aggiunge De Rosa.

Sorprende l'accenno, nella preazione, al ruolo di supplenza che professionisti come lei svolgono oggi: quali soluzioni secondo lei occorrerebbe apportare al sistema dei controlli oggi vigenti nel nostro sistema?



"Ci riferivamo alla circostanza che molto spesso i professionisti sono subissati da una tale pletora di adempimenti amministrativi da perdere il loro ruolo consulenziale per diventare quasi una?Longa Manus?della amministrazione finanziaria.

Il nostro volume prova a rimettere al centro la consulenza quale motore del cambiamento e il professionista quale interlocutore naturale del capitalismo familiare italiano.

È evidente che tutto questo passa attraverso la necessità di rinnovare anche il proprio modo di essere al fianco delle famiglie imprenditoriali attraverso l'aggiornamento e la trasversalità delle competenze.

Di sola specializzazione "si muore", ma chiaramente la versatilità non deve diventare superficialità", sottolinea Russo.

Avete dedicato anche un capitolo specifico al passaggio generazionale.

Passano gli anni, ma questo tema rimane sempre d'attualità?



"Certamente, come potevamo non farlo? Il tema sta addirittura ampliando i suoi effetti perché quelle che erano aziende di prima generazione stanno diventando di seconda e di terza rendendo la dialettica tra cugini e nipoti certamente più ardua rispetto a quella tra fondatore e figli ovvero tra fratelli?.aldilà dei gradi di parentela comunque, la moltiplicazione delle teste trova soluzioni giuridiche sempre più efficienti attraverso la presenza ormai consolidata nel nostro ordinamento di strumenti in grado non soltanto di creare holding di famiglia, ma addirittura dare una casa autonoma per i rami familiari disciplinando così in maniera differenziata tempi, modalità e prerogative della dialettica generazionale di ciascun capostipite" conclude De Rosa.

Titolo: Le operazioni straordinarie 2023

Autori: Leo De Rosa e Alberto Russo

Pagine: 981

Editore: Il Sole 24 Ore